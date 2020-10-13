İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

13.10.2020 21:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içkiden ölümler nedeniyle Beyoğlu ve Ümraniye'de operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içkiden ölümler nedeniyle Beyoğlu ve Ümraniye'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alınırken, 75 adet 1 litrelik şişlere koyulmuş sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan sahte alkol ve buna bağlı ölümlerin gerçekleşmesi üzerine kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir işyeri ve deposunda kaçak içki satıldığı yönünde bilgi alan ekipler, adrese operasyon düzenleyerek incelemelerde bulundu. Ekipler işyerinde ve depoda 75 adet 1 litrelik şişlerin içine koyulmuş sahte içki ele geçirirken, işyeri sahibi İlyas C. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'DE KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

Sahte içki üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, Ümraniye Madenler Mahallesi'nde bir evde kaçak içki imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste incelemelerde bulunan ekipler içerisinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş çeşitli boy ve ebatlarda şişe ve kapağı ele geçirdi. Ekipler ikamette bulunan Kazım Engin K. isimli şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Beyoğlu ve Ümraniye'de gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Ümraniye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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