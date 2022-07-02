Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon

02.07.2022 10:47
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda 17 hükümlüyü yakaladı.

İzmir'de jandarma ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda 17 hükümlüyü yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan suçlularla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla, jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı istihbari çalışmalar neticesinde 22 Haziran-29 Haziran tarihinde operasyonlar düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarda, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma", "Yağma", "Hırsızlık", "Kamu Malına Zarar Verme" gibi suçlardan haklarında hapis cezası hükümleri bulunan 17 kişi yakalandı.

Haklarında 26 yıl 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası kararları bulunan 17 hükümlü, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon - Son Dakika
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