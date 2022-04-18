Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü

18.04.2022 11:44
Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonette yolcu olarak bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonette yolcu olarak bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan O.C.(32) idaresindeki 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden E.A.(54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 35 BCS 574 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan A.Y.(24) ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan A.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan tır sürücüsü E.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü

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Kamyonet, Manisa, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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