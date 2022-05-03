Son dakika 3. sayfa: Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

03.05.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Konya'nın Bozkır ilçesinde ekmek tandırından çıktığı öne sürülen yangında enkaz altında kalan anne ve zihinsel engelli oğlu hayatını kaybetti.

Konya'nın Bozkır ilçesinde ekmek tandırından çıktığı öne sürülen yangında enkaz altında kalan anne ve zihinsel engelli oğlu hayatını kaybetti.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Havva Yar Sırım (75) ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (35) oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın sonrası binanın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan anne Havva Yar Sırım ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren söndürme ve kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altından önce anne Havva Yar Sırım ardından oğlu Mehmet Ali Sırım'ın cenazelerine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri ise, sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının bahçedeki ekmek tandırından kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan, anne Havva Yar Sırım'ın yangın çıktığı sırada evde bulunan zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken evin çatısının üzerine çöktüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KONYA

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Engelli, Yangın, Bozkır, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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