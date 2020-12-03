Bitlis'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 02 Aralık'ta Mutki'nin Çaygeçit köy yolu ve Meydan köyü ile Güroymak ilçesinin Günkırı köy yolunda arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çaygeçit köy yolunda bir otomobil ve S.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 4 kilo 100 gram kubar esrar, Meydan köyünde K.B'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 12 gram kubar esrar ve 23 gram kenevir tohumu, Günkırı köy yolunda yol kontrolünde bir otomobil ile Ö.F.M ve U. S. isimli iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 11 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Mutki ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu maddelere el konulmuş, şüpheli 4 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır."