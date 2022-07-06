Son dakika 3. sayfa: Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 17 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın'dan Yunak ilçesine tarım işçisi taşıyan İsmail B. (60) idaresindeki 42 GCU 58 plakalı minibüs, Tekeler Mahallesi Gölcük Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde Dudu Gündüz (45) ile Süleyman Bozoklu'nun (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan sürücü İsmail B. ve yaralı 16 kişi ilk müdahalelerin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Dudu Gündüz ve Süleyman Bozdağ'ın cansız bedeni Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA