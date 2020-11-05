Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı

05.11.2020 17:59
Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 946 artışla 9 milyon 805 bin 121'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 1196 artarak 239 bin 873'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 294 bini, toplam test sayısı ise 152 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 952 bin 701 vakayla California ve 821 bin 123 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 743 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 378 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 590 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı - Son Dakika


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