Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

26.04.2022 12:57
Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Bir son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor." dedi.

Austin, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak." diye konuştu.

ABD'li Bakan, "Bugün buradaki herkesin, Ukrayna'nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna'nın ve hatta Avrupa'nın ötesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD Savunma Bakanı Austin, Washington'un Rusya stratejisini açıkladı Açıklaması ABD Savunma Bakanı Austin, Washington'un Rusya stratejisini açıkladı Açıklaması ABD Savunma Bakanı: 'Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız' ABD Savunma Bakanı: 'Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lloyd Austin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Hayatını kaybeden genç adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Üst geçit yapılması için eylem yaptılar
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:48 ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement