Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis

20.06.2022 15:24
Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis

Bir son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi yerleşkesinde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak E.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.U, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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