Son dakika! Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı

30.03.2022 11:10
Son dakika! Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı

Son dakika haberler: Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan aralarında Oktar Babuna'nın da yer aldığı 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.

Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan aralarında Oktar Babuna'nın da yer aldığı 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin (İstinaf) tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 50 sanığın işlemleri tamamlandı.

Ceza dairesindeki işlemleri sabah 05.00'e kadar süren sanıkların ifadeleri alındı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmasının ardından tahliye edilen 61 sanıktan yakalanamayan 11'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı! Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı! Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı

Ceza Dairesi, Oktar Babuna, Adnan Oktar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 AK Parti'den istifa eden Amine Cansu Kaba, Gelecek Partisi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi!
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:27:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement