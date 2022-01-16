Son dakika! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Mubin Han, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, dört Taliban mensubunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları arttı.

Daha önce Taliban'a karşı yapılan benzer saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.