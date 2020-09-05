Son Dakika: AK Partili Ünal: "Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor" - Son Dakika

Son Dakika: AK Partili Ünal: "Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor"

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor." dedi.

Ünal, partisinin Dulkadiroğlu ilçesi 7. Olağan Kongesi'nde, AK Parti'nin normal bir parti olarak yola çıkmadığı söyledi.

AK Parti'nin bir millet hareketi olarak yola çıktığını ifade eden Ünal, "Buradaki hiçbir arkadaşım hasbelkader burada bulunmuyor. Buradaki her bir arkadaşım bir değişim, büyük bir dönüşümün büyük bir inşirahın 86 yıl sonra Ayasofya'nın cami olarak dönüşümünün nasip olduğu kadroların bir parçası olarak burada bulunuyoruz. O yüzden bu bilinçle siyaset yapacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin bir iyilik hareketi olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Birbirimize bakarken eğer kalbimizde sevgi yoksa, iyilikle ve merhametle bakmıyorsak birbirimize bakarken kin, haset, kıskançlık, nefret ve öfkeyle bakıyorsak biz bu mücadelenin bir parçası değiliz demektir. Yanındaki kardeşine hasetle kıskançlıkla nefretle bakıyorsa rica ediyorum o arkadaşımız bu davadan ayrılsın ve bu davayla ilişkisi de yoktur. Bunu ben söylemiyorum, bunu Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Çünkü bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Cumhurbaşkanımız, 'Vallahi de, billahi de, tallahi de biz kavga için değil gönül kazanmak için sevgi için geldik' diyor. Biz AK Parti'yi kendi hırs, hesap ve planlarımızın aracı haline getirirsek bu ümmet bize sorar."

Ünal, önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, Kahramanmaraş'a 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesinin cihazlarıyla ihalesinin yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Görüyorsunuz yaşananları tek tek televizyonlardan takip ediyorsunuz. Türkiye'nin Libya'da, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsunuz. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu emaneti bize veren millet bizim yakamıza yapışır. Biz bu milletin bize verdiği görevi yerine getiriyoruz."

"Bunlar muhalefet falan değil apaçık düşman ve karşıttır"

Ülke ekonomisine yönelik eleştirilere de dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi bize birtakım yalan ve hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet anlayışı var. Buna muhalefet de dememek lazım. Karşıtlık başka bir şey, muhalefet başka bir şey. Muhalefet alternatif demektir. Bunlar muhalefet falan değil, apaçık düşman ve karşıttır. Neden, bakıyorsunuz Suriye'de Esed'i destekliyorlar. Libra'da Hafteri, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini, Güney Doğu'da bizim sınır güvenliğimiz toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD'yi, YPG'yi savunuyorlar. Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400'lerle ilgili anlaşma yaparken, 'S-400'leri ne yapacaksınız, Yunanistan bize mi saldıracak' diyen bir genel başkan düşünün. PYD ve YPG ile ilgili onlara arkadaşlar diyen bir genel başkan düşünün. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz. Biz millet olarak kenetlendikçe, birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza ettikçe kardeşlerim Allah'ın izniyle, biz o yolu yürür ve yürümeye devam ederiz."

Kongrenin ardından Ünal ve beraberindekiler, Dulkadiroğlu Belediyesince ilçede yapılan Heyecan Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Son Dakika: AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor

Doğu Akdeniz, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:58 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika: AK Partili Ünal: 'Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor' - Son Dakika


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