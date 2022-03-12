Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı

12.03.2022 16:21
Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da alev alev yanan sünger atölyesi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da alev alev yanan sünger atölyesi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Atölye sahibi Ahmet Taşkın, gözyaşlarına boğularak, elektriğin sürekli gidip gelmesinden dolayı makinalarının tamamen yandığını ve yaklaşık 4 milyon TL'lik bir zararının olduğunu söyledi.

Olay, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger atölyesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm atölyeyi sardı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, atölye sahibi Ahmet Taşkın, gözyaşları arasında Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) olayda ihmalinin olduğunu savunarak, sürekli elektriğin gidip gelmesinden dolayı makinalarının tamamen yandığını ve yangının bu şekilde başladığını söyledi.

Atölye sahibi Ahmet Taşkın, "Benim işyerimin yanma sebebi, elektrik voltajı bir yükseliyor, bir düşüyor olmasıdır. Benim kompresörüm yandı. Elektrik yüksek geldi makinayı yaktı. Ardından bir anda alev çıktı. Benim evim yandı. Burada elektrik 15 gündür gidip, geliyor. Şikayet ediyoruz. Yüksek ve düşük voltaj var diye şikayet ediyoruz. İçeride 3 tane makinem, konteynerim, 3 milyonluk malım yandı. Biz esnaf arkadaşlarla defalarca DEDAŞ'ı bilgilendirdik" dedi.

Atölye sagibi Ahmet Taşkın'ın komşusu Halil Alsaç ise "Bu dükkanı yanan bizim yan komşumuz. Yaklaşık 15 gündür elektrikler kötü durumda. DEDAŞ'ı aradık bilgilendirdik. En son DEDAŞ çalışanı arkadaşlar elektriği verdiler. Bizde yan komşusu olarak makineleri çalıştırdık. O anda bizim personel telefon görüşmesi için dışarı çıktığında yangınla karşılaşıyor. DEDAŞ'ın elektriği vermesiyle yangın gerçekleşti. Bu arkadaşın bütün malı, mülkü yandı gitti. Bugün onun yandı, yarın bizimki yanar. DEDAŞ'tan rica ediyoruz. Artık yalvarıyoruz, gelsinler ne gerekiyorsa yapsınlar. Bizim cebimizden ne çıkacak varsa bizde verelim ama bu elektrik sorunumuz düzelsin. Şimdi bu adama yazık günah değil mi yaklaşık 4 milyonluk malı gitti" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı
Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı
Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı
Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı

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ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki sünger fabrikasında büyük yangın Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki sünger fabrikasında büyük yangın

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, İtfaiye, Atölye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Alev alev yanan atölye yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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