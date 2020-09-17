Almanya'da Düsseldorf Üniversite Kliniğine yapılan siber saldırının hizmetleri aksatması sonucu acil serviste tedavi görmesi gereken bir hastanın öldüğü açıklandı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Adalet Bakanlığının açıkladığı rapora göre, 12 Eylül gecesi Wuppertal kentinden bir hastanın acil servis kliniğine girişi yapıldı.

Ancak, kliniğin sunucularına düzenlenen siber saldırı yüzünden tedavisi aksayan hasta kurtarılamadı.

Şantaj amaçlı saldırıda polisin hackerlarla temasa geçerek servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve 30 sunucunun kilidini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi. Saldırganların hedef aldıkları kliniğin acil servis olduğunu bilmedikleri iddia edildi.

KRV Bilim Bakanı Isabel Pfeiffer-Poensgen, hastanenin komşusu olan Heinrich-Heine Üniversitesinin sunucusunda bir şantaj mesajı bulunduğunu açıkladı. Hackerlarla temasa geçildiği doğrulanırken saldırganların ne istedikleri ise açıklanmadı.

Bilgisayar korsanlarının bir programdaki güvenlik açığından yararlanarak hastanenin sistemine sızdıkları belirtilirken, sistemin tekrar eskisi haline getirilmesinin haftalar sürebileceği kaydedildi.