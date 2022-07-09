Almanya 'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Halil Taşdelen 'in evinin önünde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Kaynak: AA

Halil Taşdelen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı - Son Dakika

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