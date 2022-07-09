Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı - Son Dakika
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Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı

09.07.2022 13:55
Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Halil Taşdelen'in evinin önünde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Halil Taşdelen'in evinin önünde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Bavyera Eyalet Meclisinde Milletvekili Arif Taşdelen, kardeşi Halil Taşdelen'in ırkçı saldırıya uğradığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Taşdelen, ırkçı saldırı sonrası kardeşinin burnunun kırıldığını ve hastanede tedavi edildiğini kaydetti.

Irkçı saldırganın Halil Taşdelen'e "pis Türk" diye bağırdığı ve ardından saldırdığı ifade edildi.

Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Halil Taşdelen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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