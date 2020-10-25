Son dakika: Almanya'da yaşayan küçük Niklas'ın, Erdoğan sevgisi - Son Dakika

ALMANYA'da yaşayan Niklas Özdeniz (13), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini söylediği şarkıyla gösterip, sosyal medyadan da paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar olarak Ankara'ya davet ettiği Niklas ve ailesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la görüştü.

Türk baba ve Alman anneden dünya gelen ve Almanya'nın Konstanz kentinde yaşayan Niklas Özdeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini, rap şarkısı söylediği video ile gösterdi. Özdeniz, sosyal medyada da paylaşılan videoda, Belçika'da yaşayan Türk gurbetçi rap şarkıcısı İsrafil Yıldırım'ın şarkısına eşlik etti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın da görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmasıyla, 18 Ağustos tarihinde izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yaşındaki Niklas Özdeniz ile telefonda 7 dakika görüntülü görüşüp, kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Davet üzerine Türkiye 'ye gelen Özdeniz, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve aslen Denizlili olan babası iş insanı Mahmut Özdeniz (46) ile babasının ikinci evliliğini yaptığı eşi Büşra Özdeniz ile geçen 6 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan ziyarette, Niklas Özdeniz'e kol saati ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bir madalyon, babası Mahmut Özdeniz ile eşi Büşra Özdeniz'e de üzerinde Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunan kravat ve şal armağan etti.Mahmut-Büşra Özdeniz çifti ise ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan'a Datça'nın bir sepet yöresel ürünlerini hediye edip, kendisini Datça'ya davet etti.