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Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı - Son Dakika

Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

17.02.2022 20:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde tören düzenlendi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde tören düzenlendi.

Anma törenine ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin ile oğlu Hamza'yı kaybeden Armin Kurtoviç'in yanı sıra DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkmen, iki yıl önceki terör saldırısıyla, çeşitli olayların ve çevrelerin kışkırttığı, Müslümanları yabancı, yabancıları ise tehlike olarak gören bir aşırı görüşlünün 9 genci aralarından aldığını söyledi.

Türkmen, "Rüyaları olan dokuz kişi. Hedefleri olan dokuz kişi. Onları sevenler ve onların da sevdikleri vardı. Aileleri ve arkadaşları vardı. Belki kendileri de bir aile kurma, kendi çocuklarını büyütmek hayalleri içerisindeydi." dedi.

Türkmen, şöyle devam etti:

"Bütün bu hayaller bir anda gömülmüş oldu. Onlarla birlikte, bu hayaller artık sonsuza dek sadece hayal olmaya mahkum oldu. Ailelerinin ve sevdiklerinin hayalleri de onlarla birlikte söndü. Paylaşılan hayaller toprağa gömüldü. Hatıralar ve anılar bir acı haline dönüştü. 'Ateş düştüğü yeri yakar' diyoruz ya. Bu söz, acının başta aile bireyleri ve yakın akrabalar için en yüksek olduğunu ifade etmektedir. Ne kadar empati gösterirsek gösterelim, ne kadar acı duysak da ailelerin acısı devam ediyor. Hatıralar, anılar, acıyı, ıstırabı geri getirse de, hatırlanmak ve anılmak aynı zamanda vefat eden bu insanlar için bir takdir, bir onurdur. Onlar dualarımızda, anılarımızda ve hatıralarımızda yaşıyor."

Saldırıda kardeşini kaybeden Çetin Gültekin, "Yaşamını yitirenleri hatırlamayı, isimlerini saymayı ve adalet peşinde koşmayı unutursak biliyoruz ki bir terör saldırısı daha gerçekleşecek. İsimlerini hatırlarsak bu saldırıları önleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Olayların aydınlatılması konusunda yeni hükümetten ümitli olduklarını belirten Gültekin, "Yeni Başbakan Olaf Scholz henüz seçilmeden bizi ziyaret etti ve seçilmesi durumunda olayın üzerine gidip çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Şimdi bekliyoruz tabii, inşallah verdiği sözü tutar. Merkel de söz vermişti ama sözünü tutmadı. Hessen Başbakanı da iki yıldır sözünü tutmadı, bir kez olsun yanımıza gelmedi. Yeni İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise bize çok destek oldu."

Kardeşi Gökhan'ın öldüğünü ve ne yapsa geri getiremeyeceğini belirten Çetin Gültekin, "Ancak ben bu yolda hayatımı vermeye razıyım, yeter ki başka anne babalar evlatlarını defnetmesin. Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım, çünkü başka hiç kimseden yardım yok. Almanya'da 183 farklı ülkeden insan yaşıyor. Bir milletten insan ölürse diğer milletler onun anmasına neden gelmiyor. Benim kardeşim Türk ve Müslüman olduğu için ırkı ve dini için öldürüldü. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Oğlu Hamza'yı kaybeden Armin Kurtoviç de yaşanan iki yıllık süreçte yetkililerin tavrını eleştirerek, karşılaştıkları olumsuzlukları anlattı.

Anma töreninin sonunda Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Irkçı terör saldırısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı
Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı
Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı
Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Köln'de anıldı - Son Dakika


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