Son dakika: Altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 505 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 120 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 507 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 595 milyon 943 bin 524,49 lira, işlem miktarı ise 1.179,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 615 milyon 369 bin 374,93 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 505.950,00 1.884,70 En Düşük 505.500,00 1.875,30 En Yüksek 508.120,00 1.885,90 Kapanış 507.800,00 1.879,60 Ağırlıklı Ortalama 506.956,36 1.879,09 Toplam İşlem Hacmi (TL) 595.943.524,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.179,17 Toplam İşlem Adedi 45

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