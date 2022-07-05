Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı

05.07.2022 01:26
Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Altında İlçesi Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki parke imalathanesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 dükkana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dükkanda patlamalar olurken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Yangını anlatan bir vatandaş, "Ekipler hemen müdahale etmişler. Ben geldiğimde soğutma çalışmaları devam ediyordu. Ekipler olası bir felaketi önlemiş oldular. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Altındağ'da bin 500 çocuk buz pistinde Altındağ'da bin 500 çocuk buz pistinde Aylin Nazlıaka'nın Sohbet Ettiği Vatandaş: 'Hububat Yiye Yiye Çoluk Çocuk Herkes Hububat Kafalı Oldu' Aylin Nazlıaka'nın Sohbet Ettiği Vatandaş: 'Hububat Yiye Yiye Çoluk Çocuk Herkes Hububat Kafalı Oldu'
Kaynak: İHA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement