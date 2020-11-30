Son dakika... Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

30.11.2020 13:17
Son dakika... Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 gün önce balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 gün önce balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demirtaş Mahallesi'nde 8 Kasım'da ailesiyle yaşadığı binanın ikinci katındaki balkonda oynayan Ali Hamza Karakoyun, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı çocuğu Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Karakoyun, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna konuldu.

Antalya, Alanya, Kasım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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