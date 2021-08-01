Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.