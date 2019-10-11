Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı
1 saat önce
Antalyaspor, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.
Antalyaspor, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle;
" İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle... Geçmiş olsun #JeanArmelDrole"
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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56
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