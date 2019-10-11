Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı
Son Dakika Spor Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı

Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı

1 saat önce

Antalyaspor, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.

Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı, System.String[]

Antalyaspor, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.


Yapılan açıklama şöyle;


" İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle... Geçmiş olsun #JeanArmelDrole"


Brezilya hazırlık maçında evinde Senegal ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın özet görüntüleri...

Antalyaspor, Las Palmas, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56 
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