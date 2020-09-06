Son dakika... Atatürk Duvarının açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Atatürk Duvarının açılışı gerçekleştirildi

BİLECİK - Mimari çizimi ve diğer çalışmaları Bilecik Belediyesi tarafından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı nizamiye girişine yapılan Atatürk Duvarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve il protokolü katıldı.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, "Bu nokta, ilimize gelen asker ve ailelerinin uğradığı ilk nokta ve dolayısıyla hatıra fotoğraflarının çekildiği bir alan. Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışma ile burası daha güzel oldu. Katkıları dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Başkan Şahin ise, projenin mimari çizimi ve diğer çalışmaların Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, yetkilileri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Şentürk'te, Atatürk görselleri ve jandarmaya ait fotoğrafların yer aldığı çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Şahin ve katkısı olanlara teşekkür etti.