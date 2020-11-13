Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1323 kişide virüs tespit edildi ve toplam Kovid-19 vaka sayısı 87 bin 361'e çıktı.

Ülkede, iyileşen sayısı 1122 artarak 68 bin 392, hayatını kaybeden sayısı ise 18 artışla 1987 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 29 artarak 2 bin 874'e yükseldi.

16 bin 982 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, dün 1331 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1167 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 111 bin 622'ye yükseldi.

17 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 6 artışla 1033'e, iyileşen sayısı 727 artarak 93 bin 570'e ulaştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 63 artarak 69 bin 680'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 594'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 saptanan 66 bin 886 hastanın iyileştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 200 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 11 bin 534'e, virüsten ölenlerin sayısı 1 artarak 85'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 10 bin 894'e yükseldi.

Ülkede 555 kişinin tedavisi sürüyor.