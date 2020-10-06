Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir evde tadilat sırasında kaynak yapan Mehmet Can Osman (25), elektrik akımına kapıldı.
Evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Osman kurtarılamadı.
Osman'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Aydın'da kaynak yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika