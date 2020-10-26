BAKAN ERSOY, ÇANKIRI'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Mehmet Nuri Ersoy, Ankara- Zonguldak arasında 50 yıl boyunca yolcu taşımacılığı yapan; ancak 10 yıl önce yolcu potansiyelinin düşmesi nedeniyle seferlerine son verilen Karaelmas Ekspresi'ne, Eski Ankara Garı'ndan bindi. Bakan Ersoy, tren ile Ankara'nın Kalecik ilçesine geldi. Bakan Ersoy, ilçede Kalecik Halk Kütüphanesi ve Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışlarını yaptıktan sonra Çankırı 'ya ulaşltı. İlk olarak 5 bin yıllık tuz mağarasını ziyaret eden Bakan Ersoy, mağara ile ilgili Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen 'den bilgi aldı. Bakan Ersoy ardından, tren ile Çerkeş ilçesine geldi. Çerkeş Tren Garı'nda Belediye Başkanı Hasan Sopacı tarafından karşılanan Bakan Ersoy, 1800'lü yıllarda yapılan Işıklar Konağı, 4'üncü Murad Camisi ve 1635 yılında yapılan Sultan Murad Hamamı'nı ziyaret etti.

Son olarak 5313 metrekare kapalı alana sahip Çerkeş Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katılan Ersoy, trenle Eskipazar ilçesine hareket etti. Bakan Ersoy'a ziyaretinde Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile yetkililer eşlik etti.