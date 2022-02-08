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Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

08.02.2022 10:35

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Şu an  'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansımıza çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaret ve açılışlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Bakan Özer, " Sağlık Bakanlığı'mız ve Sağlık Bilim Kurulu'muzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda, toplam 71 bin 320 okulumuzda alarak, nasıl birinci dönem yüz yüze eğitimi kesintisiz şekilde devam ettirdiysek aynen, kararlılıkla inşallah bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemi çok iyi. Devasa eğitim sistemiz, yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Sadece şu an itibarıyla 'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansıması çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek okullarımızda yüz yüze eğitime devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yüz yüze eğitimin devam etmesi için tüm toplumun tedbirlere uyması gerektiğini belirten Bakan Özer, "Tabi bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için tüm velilerimizden, tüm toplumumuzdan istirhamımız; okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi başarılı bir şekilde devam edecek" dedi.


Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
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Vahdettin Özkan, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika


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