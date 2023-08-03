Son Dakika: Bakan Şimşek'ten yıllık enflasyonun yüzde 47,8'e çıkmasına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak - Son Dakika
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Son Dakika: Bakan Şimşek'ten yıllık enflasyonun yüzde 47,8'e çıkmasına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak

03.08.2023 11:56

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yüzde 47,83'lük yıllık enflasyonun piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu sabah temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artan aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleştiğini ve 2024'ün ortasından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

Konu hakkında bir paylaşım yapan Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

DÜŞÜŞ İÇİN 2024'ÜN ORTASINI İŞARET ETTİ

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

TEMEL AMAÇ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

Son Dakika: Bakan Şimşek'ten yıllık enflasyonun yüzde 47,8'e çıkmasına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak
YORUMLAR (9)
  • Vatan Sever: sadece son 1 ayda yakıta %93 zam gelmiş. Ekmeğe 1 ayda E zam gelmiş. Daha kuru serbest bıraktığınızda seçimden sonra 00-@0 zam gelecek. Nasıl düşüşe geçecek çok merak ediyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ MURAT: SON 4 YILDIR AYNI MUHABBET.. DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK HATTA DAHA DA KÖTÜ OLACAK. ÇÜNKÜ BÖYLE AÇIKLAMALARDAN SONRA DAHA DA KÖTÜYE GİTTİK. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: ENFLASYONU DÜŞÜRECEKSİNİZ DİYE İNSANLAR TEPETAKLAR DÜŞÜYOR 7500TL ALAN EMEKLİLERİ SÖYLEMİYORUM BİLE Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
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Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Şimşek'ten yıllık enflasyonun yüzde 47,8'e çıkmasına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak - Son Dakika


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