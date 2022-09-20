BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER, HAKKARİ'DE ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER, HAKKARİ'DE ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

20.09.2022 21:47

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen 'Kız Kardeşim Projesi'nin açılışına katıldı, ardından İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen 'Kız Kardeşim Projesi'nin açılışına katıldı, ardından İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen 'Kız Kardeşim Projesi'nin açılışına katılmak üzere Hakkari'nin Yükeskova ilçesine geldi. Gizligider'i Selahattin Eyyübi Havalimanında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, AK Parti İl Başkanı Mütalip Özbek ve belediye başkanları karşıladı. İlk olarak ilçe merkezindeki Avaşin Parkında onuruna verilen yemeğe katılan Gizligider, daha sonra Selahattin Eyyübi Kültür Merkezine gelerek, 'Kız Kardeşim Projesi'nin açılışına katıldı.

Gizligider ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağlarındaki Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesini ziyaret ederek, Mehmetçikler bir araya geldi.

Gizligider, Yüksekova Sat Göllerindeyiz. Bakanlığımız ve ilgili katılımcılarla birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Projemiz ismi 'Kız Kardeşim'. Özellikle kadın çiftçilerimizin eğitimi ve buradaki finansına ilişkin bugün Hakkari'mizi de dahil ettik. Daha önemlisi şu; Türkiye'nin kardeşliği ve bütünlüğü anlamında Hakkari'de seslenmek bizim için son derece anlamlı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Hakkari'den tüm Türkiye'ye şunu söylüyoruz; sen üret yeter. Devlet, bakanlık, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız bu milletin bu çiftçinin arkasındadır. Bu kapsamda özellikle yerel idarecilerimize, sayın valimize, il başkanımıza milletvekilimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Burası daha önce sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milli park ilan edildi. Buraya ne katkı sağlayabiliriz, neler yapabiliriz. Bunları da istişare edeceğiz. İnşallah bu harika doğayı, güzelliği tüm Türkiye'yle paylaşacağız. dedi.

'HERKESİ HAKKARİ'YE DAVET EDİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Gizligider, doğasıyla güzel olan Türkiye'nin şirin kenti Hakkari'ye herkesi davet ettiklerini de ifade ederek, Hakkari çok güzel. Sat Gölleri apayrı güzel. Cennetten bir köşe adeta. Türkiye'nin her doğası coğrafyası ayrı bir güzel. Allah buralara da bu güzellikleri vermiş. İnşallah biz Hakkari'yi bu güzelliklerle yeni dönemdeki yeni atılımlarıyla organize sanayileriyle, ihracatıyla ve huzuruyla Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak, bizim faaliyet anlarımızdaki yeni faaliyetleriyle tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz. Herkesi Hakkari'ye ve Sat Göllerine bekliyoruz. Bu güzellikler paylaştıkça büyüyecektir. diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ebubekir Gizligider, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER, HAKKARİ'DE ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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