BİRLEŞMİŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bütün dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle kadınların, pek çok açıdan toplumun en fazla etkilenen gruplarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumunda çevrim içi olarak "Türkiye Yan Etkinliği-Daima İleri: Covid-19 Pandemisi Bağlamında Kadınların Güçlendirilmesinde Bir Araç Olarak Sosyal Destek Politikaları Programı"na katıldı.

Kovid-19 salgınının neden olduğu küresel sağlık sorununun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük küresel sosyo-ekonomik kriz haline geldiğini vurgulayan Selçuk, salgının etkisinin bütün dünyadaki sektörler ve toplumlar üzerinde kendisini gösterdiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, "Gerçekte, kadınlar pek çok açıdan toplumun en şiddetli etkilenen gruplarından biridir. Kovid-19 salgınının dünya çapında kadınlar için yoksulluk oranını artırmasının beklendiği tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Tüm ülkelerin salgına karşı uyumlu, hızlı ve etkili şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Birlikte çalışırsak hayat kurtarabilir, geçim kaynaklarını yeniden sağlayabilir ve kimseyi arkada bırakmadan birlikte ilerleyebiliriz." ifadesini kullandı.

"Kovid-19'la mücadelede rol model olduğumuzu gururla söyleyebilirim"

Türkiye'de zamanında alınan önlemler, sağlam yönetim ve güçlü altyapı sayesinde salgının hızlı yayılımının engellendiğini aktaran Selçuk, "Özellikle Kovid-19'un diğer birçok ülkede en çok can aldığı nüfus olan yaşlı vatandaşlarımızı korumak için bakım evlerinde aldığımız önlemlerle ve mücadelede gösterdiğimiz çeşitlilikle rol model olduğumuzu gururla söyleyebilirim." dedi.

Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgının başından bu yana çok kapsamlı bir plan çerçevesinde vatandaşlarımıza sosyal yardım ve destek sağladık. Sosyal koruma programı dört ana temel üzerine kuruldu; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım. ve bu kapsamlı sosyal koruma programı altında 60 milyondan fazla yararlanıcıya toplam 53 milyar Türk Lirası mali destek sağladık ve özellikle belirtmek isterim ki sosyal yardım faydalanıcılarımızın yaklaşık yüzde 65'i kadınlardı."

Kovid-19 salgınından sonra dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağına inandıklarını kaydeden Selçuk, tüm bu sorunları ortadan kaldırmak ve çözüm üretmek için mevcut politikaları geliştirirken yenilikçi yollar bulmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bakan Selçuk, "Şu andan itibaren pandemi sonrası döneme odaklanmalı, kadınlarımızın ve kızlarımızın güçlendirilmesi için salgının etkisini tüm yönleriyle ele almalıyız." dedi.

Kovid-19'un ekonomiyi küresel bir durgunluğa sürükleyeceğinin açık olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Belki de salgından öğrendiğimiz en çarpıcı ders, daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeyi hedeflememiz gerektiğidir." şeklinde konuştu.