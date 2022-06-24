Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

24.06.2022 11:52

Son dakika 3. sayfa haberi: FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Balıkesir merkezli Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da 31 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement