Son dakika: Barcelona sahasında kazandı - Son Dakika

Son dakika: Barcelona sahasında kazandı

14.12.2020 00:57
Son dakika: Barcelona sahasında kazandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada Lionel Messi attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'da 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.

Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.

Real Sociedad liderlik koltuğuna oturdu

Diğer yandan sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalan Real Sociedad, puanını 26'ya çıkararak, averajla Atletico Madrid'in önünde liderliğe oturdu.

Real Sociedad, La Liga ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyor.

La Liga'da ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki, üçüncü Real Madrid'in (23 puan) bir maç eksiği bulunuyor.

Barcelona, İspanya, Levante, La Liga, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Barcelona sahasında kazandı - Son Dakika Spor


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