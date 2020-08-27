Son dakika! Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bartın OSB'de faaliyet gösteren ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrikada itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ise 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Bartın Kurtköy mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve arazözlerin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada büyük çapta maddi hasar medyana geldi.

(Yasin Erdem/İHA)