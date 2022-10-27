Bartın'daki maden kazası hakkında, 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamı saat 18.15'te Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Acı olayda 41 madencimiz hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

25 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

21 ÜYELİK KOMİSYON, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna 21 üye seçimine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 üyeden oluşan komisyonun üyeleri; Ali Özkaya, Kemal Çelik, Selim Yağcı, Fehmi Küpçü, Taner Yıldız, İlyas Şeker, Mehmet Ali Özkan, Şenel Yediyıldız, Muhammet Balta, Polat Türkmen, Hamdi Uçar (AK Parti), Aydın Özer, Aysu Bankoğlu, Kani Beko, Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş (CHP), Ali Kenanoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü (HDP), Lütfi Kaşıkçı, Cemal Çetin (MHP) ve Fahrettin Yokuş (İYİ Parti) olacak şekilde belirlendi.

YARALILARIN SON DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada yaralıların son durumuna ilişkin, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" demişti.