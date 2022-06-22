Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

22.06.2022 15:26
Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika haber... Başakşehir'de kayınpederini öldürüp cesedini boş araziye bıraktığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.

Başakşehir'de kayınpederini öldürüp cesedini boş araziye bıraktığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın, "Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki boş araziye bir kişinin sürüklenerek bırakıldığı" ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden polis ekipleri, tabancayla vurulmuş bir erkeğin cesedini buldu.

İncelemede Azerbaycan uyruklu Mübariz N'ye ait olduğu belirlenen cesedin, olay yerine damadı H.H.S'ye ait otomobille getirildiği belirlendi.

H.H.S, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş Ensesinden vurularak Olimpiyat Stadı'nın önüne atılan cesedin kimliği belirlendi! Cinayeti maktülün damadı işlemiş Başakşehir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü Başakşehir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Azerbaycan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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