Son dakika! Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika! Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü

04.05.2022 17:46
Son dakika! Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Ağabey, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kasımpaşa Mahallesi 231 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak - verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Abdulali D. (19) ve ağabeyi M.D. (34), bayram dolayısıyla bir araya geldi. Burada yine aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan ağabey ve kardeşin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada M.D., kardeşi Abdulali D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi M.D., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ağabeyinin bıçakladığı Abdulali D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan Abdulali D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetin sebebi alacak - verecek anlaşmazlığı

Öte yandan gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde, kardeşi ile aralarında alacak - verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple kendisiyle tartıştıklarını ve bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kasımpaşa, Menderes, Bayram, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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