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Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

14.06.2021 09:50

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta Ağız ve Diş Polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından yangın çıktı.

Beşiktaş'ta Ağız ve Diş Polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Beşiktaş, Levent Mahallesi Levent Caddesi'nde ağız ve diş polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu'nun sahibi olduğu polikliniğin çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri çatıdan çıkan dumanlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika


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