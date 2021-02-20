Son dakika: Beyşehir Gölü'nde kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, kıyıları buz kütlesiyle kaplanan Beyşehir Gölü'nde görenleri hayran bırakan tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı.

Beyşehir'de başlayan kar yağışı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı bulunan ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte tarihi Taşköprü önündeki buz tabakasının üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kar örtüsü, balıkçı tekneleriyle birlikte görenlerin ilgisini çeken manzaralar oluşmasına yol açtı.

Beyşehir'de yaşayan doğaseverler ile fotoğraf meraklıları da kar yağışı ile birlikte göl sahiline akın etti. Uzun süre fotoğraf mesaisi yapan fotoğraf meraklıları, kar örtüsüyle kaplanan buzlu kesimlerde balıkçıların faaliyetlerini de görüntüledi. Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, kar yağışı ile birlikte Beyşehir Gölü'nün buz tutan kesimlerinde kar tabakası oluştuğunu belirterek, "Önceden oluşan buz tabakası ile birleşen kar, balıkçıların da gelerek faaliyetlerine başlaması ile birlikte çok güzel görüntülerin meydana gelmesini sağladı. Biz de fotoğrafçı arkadaşlarımızla mesaiye başladık. Balıkçılar, geceki dondan dolayı buzlar arasında kalan teknelerini çıkarmak için bayağı bir uğraş verdiler. İşleri daha da zorlaştı. Ama buzları kırarak balık avına çıkmayı başardılar" diye konuştu.

Halil Gümüşel isimli vatandaş ise, kendisinin de bir bisiklet tutkunu olduğunu belirterek, "Kar yağınca bisikletten inip göl kıyısında yürüyüş yapmaya geldim. Kar yağışı çok hoşuma gitti. Bu havayı da çok severim. Göl kenarında karla birlikte hem yürüdüm hem de kıyıların, kuşların fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.

Kar yağışından göl kıyılarında yaşam süren martılar da olumsuz etkilendi. Yiyecek arayışı içerisindeki martılar, vatandaşlar tarafından kıyı kesimlerdeki kar tabakası üzerine atılan ekmeklerle beslenmeye çalıştı. - KONYA