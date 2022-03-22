Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi

22.03.2022 17:54

Son dakika haber... Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan babasına şehadet haberi ulaştırıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan babasına şehadet haberi ulaştırıldı.

Kaymakam Turan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Karakollar Mahallesi'ndeki baba Mehmet Aygün'ün evine giderek şehadet haberini verdi.

Gözyaşı döken Aygün'ü yakınları ve Kaymakam Erdoğan teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Gazetecilere açıklama yapan baba Aygün, oğlunun ilk görev yerinin Malatya olduğunu, ardından Bingöl'e tayini çıktığını ve 4 yıldır burada görev yaptığını ifade etti.

Mehmet Aygün, polis memuru olan kardeşi Mercan Aygün'ün de 2006 yılında Uşak'ta trafik kazasında şehit olduğunu sözlerine ekledi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Necati Aygün'ün cenazesinin Bingöl'de yapılacak törenin ardından Aydın'ın Çine ilçesine getirilmesi bekleniyor.

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat (anti tank) sevki sırasında yaşanan patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, şehit olmuştu.

Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi
Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi
Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi
Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bingöl'de şehit olan özel hareket polisinin babasına acı haber verildi - Son Dakika


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