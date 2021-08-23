Son Dakika | BM, Afganistan'dan 120 personelini daha Kazakistan'a tahliye etti

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'daki 120 personelini daha Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'daki 120 personelini daha Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye ettiği bildirildi. Kazinform'un haberine göre, BM'nin Afganistan'daki 120 uluslararası personelini taşıyan ikinci uçak Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'na indi. BM'nin Afganistan'daki yaklaşık 140 uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın 18 Ağustos'ta Almatı'ya indiği kaydedilmişti. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'daki iç siyasi krizin tırmanması nedeniyle BM'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulunduğunu ve durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak faaliyetlerini Almatı'da sürdüreceklerini açıklamıştı.

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