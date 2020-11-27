BM reformuna ortak destek kararı - Son Dakika

Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi gerçekleştirdikleri görüşmede BM reformunu destekleme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Motegi'nin, Bozkır'ı yaklaşık 5 ay önce seçildiği görevi için tebrik ettiği belirtildi. Covid-19 salgınının toplumların güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çektiği kaydedilen Motegi'nin, Evrensel Sağlık Güvencesi (UHC) konusunda dayanışmanın önemine vurgu yaptığı ifade edildi. Motegi ayrıca BM'nin üstlendiği faaliyetlerin etkinliğini sağlamak için örgütte reformun gerektiğini ve üye devletlerin tam güvenini kazanmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

BM reformu için çaba

İnsan güvenliği hakkındaki tartışmaları BM'de daha fazla gündeme getirme konusunda görüş birliğine vardığı açıklanan ikilinin, örgütün

75. kuruluş yıldönümü fırsatını değerlendirerek Güvenlik Konseyi reformu da dahil reform çabalarını destekleme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Kuzey Kore meselesinin de ele alındığı görüşmede Motegi, Bozkır'dan Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için destek istedi.

(Burak Ersoy/İHA)