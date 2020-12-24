Son dakika! Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor - Son Dakika

Son dakika! Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor

24.12.2020 12:07
Son dakika! Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyon çalışmaları tamamlanan 3 müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından videokonferans bağlantısıyla açılacak.

Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyon çalışmaları tamamlanan 3 müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından videokonferans bağlantısıyla açılacak.

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Tunceli Müzesi'nin restorasyon çalışmaları sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzelerde bu akşam düzenlenecek törenlere canlı bağlantıyla katılarak, açılışları gerçekleştirecek.

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi

İlk Osmanlı medreselerinden olan ve 1414-1424 yıllarında yapıldığı bilinen Yeşil Medrese'de yer alan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler ile ahşap, oyma ve kakma figürlere ev sahipliği yapıyor.

Türk maden sanatından örneklerin bulunduğu müzede, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk elişleri ve giysileri sergileniyor.

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi

Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese 1960-1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu.

Yapılması gereken restorasyonun yarısının tamamlanması nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede, neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronolojiyle Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu.

Yaklaşık 7 yıl önce hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve restorasyon-teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan müzede, tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor.

Özellikle medresenin kapısı yıllar sonra ziyaretçilerin görüşüne sunulacağı müzede medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği de canlandırılacak.

Tunceli Müzesi

1935-1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen, 1949'a kadar bu amaca hizmet eden yapı daha sonra lojman ve ardından yerleşim yeri olarak kullanıldı.

Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve 2'nci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, Tunceli Müzesi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı.

2019 yılında restorasyonu tamamlanan 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Tunceli Müzesi'nin 1800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergilenecek.

Ayrıca, müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi de yapıldı.

Tunceli, Konya, Bursa, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor - Son Dakika


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