Turkcell'in kurucu üyesi olduğu ve Türkiye'yi temsil ettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi CFO Görev Gücü (CFO Taskforce), küresel şirketlerin finans liderlerine bu alanda yol gösterecek ilk entegre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım prensiplerini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlenen çevrim içi toplantıyla açıkladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerden küresel ölçekte şirketlerin mali işler direktörlerinin (CFO) görev aldığı inisiyatif, açıkladığı prensiplerle küresel iş dünyasının finans liderlerine sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi yolunda rehberlik edecek.

CFO Taskforce üyeleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile paralel 4 kritik alan (yaklaşım ve ölçümleme, entegre strateji ve yatırımlar, entegre kurumsal finansman ve entegre iletişim ve raporlama) belirledi.

İnisiyatifin hedefi yatırımcılar, bankalar, kalkınma enstitüleri, kredi derecelendirme kuruluşları ve sürdürülebilirlik değerlendirme şirketleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet eden yatırım ve sermaye akışı için geniş, likit ve etkili bir pazar yaratmak olarak belirlendi.

"Sürdürülebilirlik her alanda odağımızda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Dr. Osman Yılmaz, inisiyatif aracılığıyla dünya genelindeki CFO topluluğunu sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araya getirecek olmalarının ve Turkcell'in bu noktadaki çalışmalarının önemine işaret etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak bu önemli inisiyatifin kurucu üyeleri arasında yer almak ve Türkiye'yi temsil ediyor olmak bizim için bir gurur kaynağı. Turkcell'in sahip olduğu vizyon, Birleşmiş Milletler'in 2030 ajandası için ortaya koyduğu amaçlara hizmet eden işlerimiz ve Türkiye'de sürdürülebilir finans alanında hayata geçirdiğimiz birçok ilk sayesinde Görev Gücü'nün kurucu üyelerinden biri olduk. Şimdiki hedefimiz ise daha iyi bir gelecek için CFO Görev Gücü prensipleri etrafında küresel şirketlerin finans liderlerini buluşturmak ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktararak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesini desteklemek."

Yılmaz, Turkcell'in sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini finansman alanına da taşıdıklarını aktararak, "2019'da kullandığımız 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' ve bu yıl temin ettiğimiz 'Yeşil Kredi', işlerimizi ve yatırımlarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yönlendirmemizi sağlıyor. Finansmanda sürdürülebilirlik odağını önemsiyor ve yeni işlemlerle payını artırmak istiyoruz. Ayrıca, kurulduğundan beri Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de CFO Görev Gücü olarak açıkladığımız prensipler doğrultusunda bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in kurucuları arasında bulunduğu ve Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman Yılmaz'ın da görev aldığı inisiyatif, Aralık 2019'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen toplantıyla başlatılmıştı.