Son dakika... CHP'li Tutdere: "Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin" - Son Dakika
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Son dakika... CHP'li Tutdere: "Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin"

24.06.2022 11:36

Edinilen son dakika haberine göre CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda; akaryakıt zamları karşısında zorlanan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının sorunlarını dile getirdi. Tutdere, “Vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. Ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda; akaryakıt zamları karşısında zorlanan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının sorunlarını dile getirdi. Tutdere, "Vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, dün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların araçlarına binemez hale geldiğini ve seyahat edemediğini belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında parası pul olan vatandaşlarımız, 30 lirayı geçen mazot, 30 liraya dayanan benzin fiyatları karşısında arabalarına binemez hale geldiler. Otobüsçüler, nakliyeciler, servisçiler, sürücü kursları başta olmak üzere, en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerimiz ayakta kalmak için büyük bir özveriyle yaşam mücadelesi veriyorlar. Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hale geldiler. Zamlardan nasibini alan sektörlerden biri de sürücü kursları. Araba ve eğitmen giderleri, iş yeri kirası, araç sigorta bedelleri sürücü kurslarını Türkiye genelinde iflas eder hale getirmiştir. Kısacası, buradan iktidara çağrı yapıyorum, vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... CHP'li Tutdere: 'Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... CHP'li Tutdere: "Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin" - Son Dakika
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