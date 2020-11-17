Son dakika... CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti - Son Dakika

Son dakika... CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti
17.11.2020 16:35
Son dakika haberi... CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulguları nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi.
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulguları nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi.
Sarıaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık şikayetleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvurduğunu kaydetti.
Burada yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirten Sarıaslan, "Buna rağmen tomografi sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine tedavi sürecini evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir'den ve halkımızdan uzak kalacağım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek