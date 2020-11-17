Son dakika... CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti

Son dakika haberi... CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulguları nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulguları nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi. Sarıaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık şikayetleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvurduğunu kaydetti. Burada yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirten Sarıaslan, "Buna rağmen tomografi sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine tedavi sürecini evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir'den ve halkımızdan uzak kalacağım." ifadelerini kullandı.

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