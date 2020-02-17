Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı - Son Dakika

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Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
15 dakika önce
Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:39
Cizre'de Nezir K. isimli kişi, kaymakamlık binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan K'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise sosyal medya hesabından K'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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