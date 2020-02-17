Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı - Son Dakika

Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı

15 dakika önce

Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Cizre'de Nezir K. isimli kişi, kaymakamlık binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan K'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise sosyal medya hesabından K'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:39 
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YORUMLAR (1)
  • İst.: Kim bilir ne çaresizliği vardı. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Allah yardımcısı olsun.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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