Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

"EN ZORUNU GERİDE BIRAKTIK"

Son zamanlarda ekonomide yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Döviz kurundaki aşırı dalgalanmayı bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Canımızı acıtsa da bunları geride bırakacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alacağız. Ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. İstihdamı önceliklerimizin en başına koymamızın temel nedeni insanlarımızın kazançlarına halel getirmemektir. En zoru geride bıraktık. Artık hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Muhalefet sadece seçimden seçime vatandaşa gider, meydanlarda verdikleri sözü bir daha hatırlamazlar.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantının açılışında da ifade etmiştik. Yaşadığımız coğrafyada her günümüz zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik olduğuna inanıyorum. Defalarca yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yıla baktığımızda bile gerçeği görebiliriz.

"2023 ÖNCESİ ÜYELERLE İRTİBATI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyelerimizle irtibatı güçlendirmeliyiz. Teşkilatlarımıza kibir, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Kimsenin buna zarar verme hakkı yok.

"İHRACAT RAKAMLARI DOĞRU YOLDA İLERLEMEMİZİN TA KENDİSİDİR"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız, doğru yolda ilerlememizin ta kendisidir. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Daha önceden ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir. Her alanda milletimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz, göstermeyi sürdüreceğiz.

"İŞİ, DEVLET KURUMUNU BASMAYA KADAR GÖTÜRDÜLER"

Devletin kurumlarını basmaya kadar işi götürdüler. Sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmayı tercih ettiler. Baktılar kimse bundan korkmuyor, çekinmiyor, şimdi de milletin medeniyet değerlerine hakaret etmeye başladılar. Helalleşme diye çıktıkları yolda az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler vara vara tek parti faşizmine geri döndüler. 2020 CHP'si ile tek parti CHP'sinin arasında bir fark olmadığını son yaptıkları ile göstermişlerdir."