Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki gösterdi: Vicdansıza bak ya, bu ne akıl, sen kendinde misin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ile bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda, Türkiye'de bir metamfetamin salgını olduğunu ve uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti cephesinden ilk olarak Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki gösterdi.

"BU KEPAZELİK TÜM SINIRLARIN AŞILDIĞINI GÖSTERİYOR"

CHP liderinin bir kepazeliğe imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Bu tür akıl dışı iftiralar 15 Temmuz'dan sonra yoğunlaşmıştır. Kamuoyu araştırmaları bu masanın etrafındaki çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız. Yeter ki biz çalışmaya devam edelim" dedi.

"VİCDANSIZA BAK YA, BU NE AKIL? SEN KENDİNDE MİSİN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yapısıyla emniyet ve jandarma teşkilatımız uyuşturucu ile mücadelede de tarihi başarılara imza atmaktadır. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçleri 153 bin kişiyi yakalamış, 22 binden fazlası da tutuklanmıştır. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin?"