Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak
01.11.2020 18:56
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'den yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.
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