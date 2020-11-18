Son dakika! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Son dakika! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

18.11.2020 08:57
Son dakika! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 adet de tabanca ele geçirildi.  Terörle Mücadele Ekipleri Sultanbeyli'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gelen ekipleri adreste arama yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Buradaki çalışmaların ardından bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü: ----------Sultanbeyli operasyon-Ekiplerin adrese girişi-Çevrede güvenlik önlemi alınması-Gözaltına alınan zanlının araca bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

18.11.2020 - 03.02 Haber Kodu : 201118006

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2-ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle saldırdığı 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için emniyet birimleri harekete geçti.Olay, dün gece 22: 00'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.Ö. isimli esnaf iş yerinin kapısında otururken Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ YARALANDI Bir anda neye uğradığını şaşıran esnaf iş yerinin önündeki otomobilleri siper alarak silahlı saldırıdan korunmaya çalıştı. Elindeki pompalı tüfekle 7 el ateş açan saldırgan daha sonra koşarak cadde üzerinde bıraktığı aracına binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu U.Ö. ve yanındaki bir kişi kurşunların hedefi oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla iş yeri önündeki araçlarına binerek hastaneye gittiler.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay sonrası saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis saldırının gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yeri incelemesi yapıldı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

- İstanbul

Eş Zamanlı Operasyon, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika


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